Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Проблемы эпидемий обычно не обсуждаются в ООН, лихорадка Эбола была исключением, сообщил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, ООН рассматривала вопрос с лихорадкой Эбола в 2014 году только из-за того, что «в районе её распространения существовали проблемы в области безопасности».

Гутерреш подчёркивает, что ситуация с новым коронавирусом 2019-nCoV иная, поскольку Китай сдерживает распространение инфекции.

Помогает Пекину Всемирная организация здравоохранения, также ООН вносит вклад в мобилизацию необходимых ресурсов, хотя «порой возникают затруднения».

Гутерреш при этом не исключил, что вопрос с 2019-nCoV будет вынесен на обсуждение в ООН. Подобная возможность есть и у СБ ООН, и у Генассамблеи ООН.

Напомним, от 2019-nCoV, который распространяется из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), умерли 427 человек, число заболевших превысило 20 тысяч.