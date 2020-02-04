Тюмень, , 21:59 — REGNUM Эвакуируемые из Китая в связи со вспышкой коронавируса граждане России и других стран будут размещены в санатории в 30 километрах от Тюмени. Об этом 4 февраля сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, карантинная зона организована в «загородном реабилитационном центре со всей автономной инфраструктурой».

В санатории предприняты все необходимые меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Прибывающих разместят в номерах с отдельными душевыми и уборными, телевизорами, для детей приготовлены игрушки и развивающие игры, сообщил Моор.

Напомним, ранее сегодня в китайский город Ухань с аэродрома Восточного военного округа отправились два самолёта ВКС России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в Россию будут доставлены 147 человек, в том числе граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

Эвакуируемые лица отправляются на двухнедельный карантин в Тюменской области, которая, по словам вице-премьера, была определена как наиболее подготовленный для этого регион.