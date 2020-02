Токио, , 21:44 — REGNUM Capcom возможно, собирается исправить ошибку, по поводу которой компанию ранее раскритиковали некоторые поклонники франшизы Resident Evil. Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1222484254409383936

Известный Twitter-инсайдер AestheticGamer написал, что в будущей игре серии компания планирует вернуть Крису Рэдфилду привычную внешность. Издание отмечает, что пока это всё — лишь на уровне слухов, однако этот пользователь ранее неоднократно публиковал информацию, которая впоследствии подтверждалась.

Напомним, фанаты были удивлены тем, что в Resident Evil 7 Крис Рэдфилд выступил в роли спасителя Итана Уинтерса. Однако, увидев новую внешность бывшего члена STARS многие геймеры долго колебались по поводу того, Рэдфилд это, его двойник или какой-то другой персонаж. Из-за этого Capcom даже пришлось выпускать официальное подтверждение.

