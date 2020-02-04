Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется около $62 млн на принятие мер по противодействию распространению нового коронавируса 2019-nCov. Об этом заявлено 4 февраля на заседании исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

Как уточняется, речь идёт об ориентировочном объёме затрат на ближайшие три месяца.

В частности, по оценкам ВОЗ, порядка $12 млн потребуется на быстрое обеспечение международной координации операций по борьбе с распространением вируса, $45 млн необходимо на оценку готовности стран к эпидемии вируса, ещё около $5 млн потребуется на проведение исследований.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к министрам здравоохранения стран — членов организации с призывом предоставить всю имеющуюся в их распоряжении информацию о новом коронавирусе.

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