Вашингтон, 4 февраля 2020, 21:41 — REGNUM Экспериментальная вакцина от ВИЧ, испытания которой проводились в ЮАР с 2016 года, оказалась неэффективна, 4 февраля сообщает интернет-портал HealthExec.
В полевых исследованиях вакцины участвовали более 5000 сексуально активных ВИЧ-отрицательных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет по всей ЮАР. В группе, получившей вакцину, процент заразившихся ВИЧ через несколько лет оказался даже больше, чем в контрольной группе.
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