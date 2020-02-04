Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Экспериментальная вакцина от ВИЧ, испытания которой проводились в ЮАР с 2016 года, оказалась неэффективна, 4 февраля сообщает интернет-портал HealthExec.

«Мы надеялись, что эта вакцина сработает. К сожалению, это не так» , — заявил в отчете директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В полевых исследованиях вакцины участвовали более 5000 сексуально активных ВИЧ-отрицательных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет по всей ЮАР. В группе, получившей вакцину, процент заразившихся ВИЧ через несколько лет оказался даже больше, чем в контрольной группе.

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