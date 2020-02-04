Палермо, Италия, , 21:34 — REGNUM Министерский трибунал Палермо во вторник, 4 февраля, удовлетворил иск владельцев корабля Mare Ionio о возвращении им этого судна, ранее арестованного итальянским государством.

Корабль был изъят у перевозчиков нелегальных мигрантов — ассоциации Mediterranea в 2019 году, когда главой МВД был Маттео Сальвини, за неоднократные нарушения итальянских законов, в частности, за попытку войти в порты страны и высадить там мигрантов.

Представители Mediterranea заявили, что считают это решение крайне важным и что оно должно стать первым шагом на пути к отмене законов Сальвини о борьбе с нелегальной миграцией.

В партии Сальвини «Лига» (ныне находится в оппозиции) также считают, что новое правительство Италии, поддержанное властями ЕС, будет по просьбе евробюрократов смягчать законы и вновь впускать в страну неограниченное число мигрантов.