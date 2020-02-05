Омск, , 00:20 — REGNUM Карантин из-за эпидемии гриппа распорядился ввести главный санитарный врач Омской области Сергей Крига в городе Омске. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе Омске с 27 января по 2 февраля 2020 года зарегистрировано превышение на 12,5% эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Криг издал постановление о введении в городе Омске ограничительных мероприятий с 6 февраля.

Среди заболевших в основном дети дошкольного и школьного возраста. В Омске предложено ограничить проведение массовых мероприятий и проводить их в помещении, а не на улице.

Также предлагается запретить посещение больных в стационарах, обязать персонал больниц носить медицинские маски и соблюдать режим проветриваний и дезинфекции помещений, а также другие меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении карантина в Челябинске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРЗ.

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