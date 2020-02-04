Пермь, , 21:35 — REGNUM Более 80% российских семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий. Но большинство граждан не знают, что по закону в этом случае необходимо выделить доли в объекте недвижимости всем детям, заявила ИА REGNUM нотариус города Перми Мария Боронина, комментируя напоминание ФНП о правилах использования маткапитала.

Так, при приобретении жилья родители должны оформить у нотариуса обязательство о выделении долей, а в течение шести месяцев после погашения ипотеки (если жилье куплено в кредит) оформить договор об определении этих долей.

«Договор лучше удостоверять нотариально, так как именно нотариусы обладают наибольшей компетенцией при решении подобных вопросов. Вам помогут грамотно составить договор о выделении долей, правильно определить круг лиц, имеющих право на долю в праве собственности на квартиру, приобретенную с привлечением средств маткапитала и рассчитать размер долей. В этом случае вы можете быть уверены, что договор будет отвечать всем требованиям закона», — пояснила она.

Если же доли не выделить или составить соглашение некорректно, велик риск, что родителей обяжут вернуть средства материнского капитала после проведения соответствующей проверки. Кроме того, возникнут сложности с продажей такой квартиры.

«Уже есть случаи, когда сделки, где не все условия использования маткапитала были соблюдены, оспорены в суде», — добавила Мария Боронина.