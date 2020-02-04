Пермь, 4 февраля 2020, 21:35 — REGNUM Более 80% российских семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий. Но большинство граждан не знают, что по закону в этом случае необходимо выделить доли в объекте недвижимости всем детям, заявила ИА REGNUM нотариус города Перми Мария Боронина, комментируя напоминание ФНП о правилах использования маткапитала.
Так, при приобретении жилья родители должны оформить у нотариуса обязательство о выделении долей, а в течение шести месяцев после погашения ипотеки (если жилье куплено в кредит) оформить договор об определении этих долей.
Если же доли не выделить или составить соглашение некорректно, велик риск, что родителей обяжут вернуть средства материнского капитала после проведения соответствующей проверки. Кроме того, возникнут сложности с продажей такой квартиры.
- Напомним, 4 февраля в Федеральной нотариальной палате (ФНП) опубликовали напоминание с перечнем правил использования материнского капитала и сроков оформления договора о выделении долей у нотариуса.