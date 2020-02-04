Ковров, Владимирская область, , 21:01 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области ввели в эксплуатацию автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) «Газпром» с пропускной способностью 500 машин в сутки. Об этом 4 февраля сообщило Министерство энергетики РФ.

Производительность станции составляет 6,7 млн кубометров природного газа в год. На ней оборудованы три колонки, которые могут одновременно заправлять шесть машин. Заправляться на АГНКС, в первую очередь, будут городской общественный транспорт Коврова и службы такси.

В Коврове газонаполнительная станция стала первой, хотя на территории региона уже действует две АГНКС — обе расположены в областном центре. Ковровских автомобилистов раньше газом обеспечивал передвижной автогазозаправщик из Владимира.