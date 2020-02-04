Пекин, , 20:54 — REGNUM В связи с эпидемией вирусной пневмонии в Китае откладывается проведение вступительных экзаменов в докторантуру и аспирантуру, а также проводимые вузами собеседования. Также отменяются любые собрания и другие мероприятия с концентрацией большого количества людей, сообщает Синьхуа со ссылкой на меры, объявленные министерством образования КНР.

Столичным и региональным вузам предписывается во взаимодействии с местными органами власти внести соответствующие коррективы во все планы работы, исходя из необходимости профилактики и контроля эпидемии.

В распространенном министерством документе также содержится призыв к своевременному информированию о процессе приема в высшую школу, а также в докторантуру и аспирантуру в условиях борьбы с эпидемией.