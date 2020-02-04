Ухань, Китай, , 20:52 — REGNUM Второй самолёт Воздушно-космических сил России вечером 4 февраля прибыл в аэропорт китайского города Ухань для эвакуации российских граждан, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что продолжительность перелёта с аэродрома Восточного военного округа составила около четырёх часов. На борту самолёта находятся российские военные медики и вирусологи. В их распоряжении есть средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

Напомним, первый самолёт ВКС России ранее сегодня уже вылетел из Уханя в Тюменскую область, где эвакуированные лица будут помещены на карантин. Российскими самолётами из Китая вывозят граждан РФ, Украины и стран ЕАЭС.

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