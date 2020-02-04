Владимир, , 20:45 — REGNUM Во Владимирской области установили плату за вывоз мусора в зоне работы последнего избранного оператор — ООО «Биотехнологии». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне № 2 составляет 540,82 рубля. В эту зону входят города Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, а обсуживает её ООО «Биотехнологии».

С учётом предельного тарифа плата за вывоз мусора для городских жителей многоквартирных домов составила 109,97 рубля с человека, для городских жителей частного сектора — 114,92 рубля. В сельских поселения жители многоквартирных домов будут платить 107,26 рубля в месяц, частных домов — 100,5 рубля.

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