Москва, , 20:42 — REGNUM На дорогах Москвы повышен риск возникновения мелких аварий из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается вечером 4 февраля в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Уже не ждали, но в Москве настоящая зима (хотя бывало и холоднее), — говорится в сообщении. — Для вечернего часа пик движение рабочее — шесть баллов. Но снег идёт, и есть риск увеличения мелких аварий».

В ЦОДД призвали водителей быть аккуратными за рулем, соблюдать скоростной режим и применять торможении заранее.

Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице на дорогах и похолодании до — 3 °C.

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