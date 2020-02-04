Пекин, , 20:39 — REGNUM Китай призывает к широкому международному сотрудничеству в противодействии кризису общественного здравоохранения, связанному с эпидемией нового коронавируса, вызывающего вирусную пневмонию, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на online заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат обратила внимание на рекомендацию ВОЗ, в соответствии с которой не существует необходимости в ограничительных мерах, мешающих международной торговле и поездкам в Китай, в том числе туристическим. Кроме того, она подчеркнула призыв генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса совместно бороться с распространением слухов и дезинформации. Слухи и паника, по мнению официального представителя МИД КНР, опаснее самого вируса.

Хуа Чуньин подчеркнула высокую эффективность предпринимаемых властями Китая усилий по противодействию эпидемии, включающих беспрецедентные по строгости меры профилактики и контроля.