Рим, , 20:33 — REGNUM Станция Barberini римского метрополитена была «частично открыта» утром во вторник, 4 февраля, передает Sky.

Станция была закрыта для пассажиров с марта 2019 года из-за проблем с эскалаторами — техники метрополитена не могли отрегулировать их остановку.

Столь продолжительный ремонт стал поводом для многочисленных насмешек оппозиции в адрес столичной мэрии. В частности, римским властям приводили в пример Китай, «где за 10 дней, то есть в 30 раз быстрее, строят целые больницы».