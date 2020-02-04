Женева, Швейцария, , 20:31 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к министрам здравоохранения стран — членов организации с призывом предоставлять всю имеющуюся у них информацию о коронавирусе 2019-nCoV.

«Я призываю все государства — члены поделиться с ВОЗ детальной информацией, в том числе об эпидемиологической картине, клинической тяжести и результатах исследований и расследований», — приводятся его слова в микроблоге ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус подчеркнул, что «это ответственность всех стран в соответствии с международными медико-санитарными правилами».

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что Китай уже многое сделал для того, чтобы не дать новому коронавирусу распространиться по миру, и призвал другие страны принимать ограничительные меры по взаимодействию с Китаем только на основе проверенных данных.

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