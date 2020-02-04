Астрахань, , 20:23 — REGNUM В Астрахани суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого обвинили в шести эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина был директором коммерческой организации. С середины 2016 года до конца 2018-го он заключил с областным фондом капитального ремонта договор на осуществление строительного контроля при ремонте шести многоквартирных домов. Компания получила по договору более 590 тысяч рублей, но контроля за работами не осуществляла.

Мужчина признал вину и возместил причинённый ущерб. Ему назначили условное наказание — три года лишения свободы, штраф в 150 тысяч рублей и испытательный срок.