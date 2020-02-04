Москва, , 20:03 — REGNUM Московский городской суд до 7 апреля продлил арест аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в хулиганстве, сообщает «РИА Новости»

Адвокат обвиняемого Светлана Сидоркина просила суд рассмотреть возможность о переводе ее подзащитного под домашний арест или выпустить его под залог.

Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, ему инкриминируют нарушение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года Мифтахов с ещё несколькими людьми разбил окно офиса «Единой России» в московском районе Ховрино.