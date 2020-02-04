Череповец, Вологодская область, , 19:51 — REGNUM Встреча общественности Череповца с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его поездки по Вологодской области была очень конструктивной, — считает участница встречи, студентка Череповецкого государственного университета по направлению «Социология» Алина Грудина.

«Встреча была очень продуктивной и эффективной. Самое важное, что хочется отметить, это то, что и после ухода Президента РФ со встречи, дискуссия не прекратилась, остались министры, представители администрации президента, остались общественники, которые продолжили обсуждать насущные проблемы, обменялись координатами для дальнейшего сотрудничества. На встрече царила располагающая и дружная атмосфера», — рассказала Алина Грудина корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, во вторник, 4 февраля, Президент РФ совершает рабочую поездку по Вологодской области. В ходе поездки Владимир Путин провел встречу с общественностью Череповца, на которой были обсуждены вопросы образования и подготовки кадров для экономики.

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