Тюмень, , 19:51 — REGNUM Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова высоко оценила работу правительства Тюменской области по предупреждению распространения нового коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

«Тюменская область зарекомендовала себя самым лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом. Организационные мероприятия, полная минимизация рисков для населения, которая подтвердилась тем, что ни у одного из контактировавших с девушкой лиц нет распространения. Мы осмотрели и обследовали всех. На сегодняшний день развития процесса нет», — отметила Попова.

Напомним, на сегодня в России зарегистрировано два заболевших новым коронавирусом — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба они являются гражданами Китайской Народной Республики. В Тюмени заболевшая является студенткой местного индустриального университета.

В тюменский центр спецбортом Ил-76 везут из Китая 147 человек, который является центром эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Среди них есть иностранцы: 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, по одному из Украины и Армении. Есть семьи с детьми.

«Эвакуированных сопровождают врачи Минобороны, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. При приземлении в России люди будут осмотрены ещё раз. Таможенный досмотр и пограничный контроль будет проведен в специальных автобусах», — уточнила Анна Попова, акцентировав внимание, что больных среди прибывающих в Тюмень нет.

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