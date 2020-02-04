Тюмень, 4 февраля 2020, 19:51 — REGNUM Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова высоко оценила работу правительства Тюменской области по предупреждению распространения нового коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.
Напомним, на сегодня в России зарегистрировано два заболевших новым коронавирусом — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба они являются гражданами Китайской Народной Республики. В Тюмени заболевшая является студенткой местного индустриального университета.
В тюменский центр спецбортом Ил-76 везут из Китая 147 человек, который является центром эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Среди них есть иностранцы: 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, по одному из Украины и Армении. Есть семьи с детьми.
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