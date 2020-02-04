Роквилл, США, , 19:47 — REGNUM Fallout 76 и его новое обновление Wastelanders появится в Steam 7 апреля 2020 года. Ролик с соответствующим анонсом был опубликован 4 февраля на YouTube-канале Bethesda Softworks.

В этот день релиз обновления также состоится на платформах Xbox One и PlayStation 4. Видео напоминает геймерам о том, что Wastelanders принесёт с собой в игру неигровых персонажей (NPC), объединённых во фракции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Fallout 76 рассказали о системе репутации, которая появится в игре после выхода обновления. Игроки смогут повышать доверие группировок до седьмого уровня, изначально репутация будет нулевой.

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