Москва, , 19:39 — REGNUM У эвакуируемых из китайского города Ухань граждан России, Украины и стран ЕАЭС нет симптомов заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила на брифинге 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Он пояснила, что людей с признаками заболевания «из Уханя вывезти невозможно». «Размещены на борту и сейчас уже летят в Россию только те, кто имеет клинически здоровое состояние на сегодняшний день», — сказала Попова.

Напомним, ранее сегодня в Ухань с аэродрома Восточного военного округа вылетели два самолёта ВКС России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, самолётами в Россию будут доставлены 147 человек, в том числе десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, а также по одному гражданину Армении и Украины.

Эвакуируемые будут отправлены на карантин в Тюменской области, которая, по словам Голиковой, была определена как наиболее подготовленный для этого регион.

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