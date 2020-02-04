Череповец, Вологодская область, , 19:26 — REGNUM Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян специально для ИА REGNUM прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью в Череповце.

«На встрече были две особенно важные вещи. Во-первых, очевидно, что регионы получат поддержку в виде квот и стимулирования образования в региональных вузах. Скорее всего, это будет целевой набор», — подчеркнул эксперт.

«Второе, что важно, нужно отметить, что раз уж президент приехал в Череповец, то надо вспомнить. что там есть практика целевого заказа и распределения и обучения студентов специальностям, необходимым примышленным кампаниям, которые расположены в регионе, таким, как, например, «ФосАгро». И эти компании очень сильно влияют на то, что т как преподается студентам в местных вузах, там есть практика корректировки учебного плана, практика формирования квалификационных экзаменов. Это не то, что новая практика, на есть в разных субъектах федерации, но я думаю, что в четверг, когда запланировано расширенное заседание Госсовета по теме высшего и профессионального образования, по итогам рабочих групп будут сделаны некоторые предложения о том, как этот опыт либо распространить на страну, либо сделать из серийным», — отметил Петр Кирьян.

Напомним, во вторник, 4 февраля, Президент РФ совершает рабочую поездку по Вологодской области. В ходе поездки Владимир Путин провел встречу с общественностью Череповца, на которой были обсуждены вопросы образования и подготовки кадров для экономики.

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