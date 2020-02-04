Москва, , 19:28 — REGNUM Более 1700 человек, остановившихся в гостиницах, и около 1100 студентов из Китая были осмотрены медиками в Москве. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За 3 февраля бригады медиков осмотрели постояльцев 70 гостиниц в Москве. Ни у кого из осмотренных не было обнаружено признаков ОРВИ. Также в городе проводится ежедневный медосмотр прибывающих в Москву после каникул студентов из Китая. Ни у кого из них не было выявлено признаков заболевания новым типом коронавируса.

Также сообщается, что 3 февраля в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены три человека с признаками ОРВИ, которые находились на территории Китая в течение последних 14 дней. Результаты лабораторных анализов на коронавирус у всех отрицательные.

Кроме того, был проведён медосмотр пассажиров и экипажа, прибывших в аэропорт «Внуково» авиарейсом Пекин — Москва. Ни у кого из обследованных признаков заболевания коронавирусом обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более трети граждан РФ изменили свои планы на отпуск в связи со вспышкой коронавируса.

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