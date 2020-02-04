Тюмень, , 19:11 — REGNUM В Тюмень прилетела главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова,чтобы встретить спецборт из Китая. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Анна Попова заявила, что в карантинную зону, которая размещена под Тюменью в реабилитационном центре «Градостроитель», приедут люди, которые находятся в клинически здоровом состоянии. Среди них есть семьи с маленькими детьми. Для всех прибывающих из Уханя приготовлены комфортабельные номера с телевизорами, холодильниками, отдельным санузлом и душем. Предусмотрены игрушки для детей. Всем прибывшим придётся провести в карантине две недели, не выходя из комнаты.

Питаться прибывшие будут четыре раза в неделю. Охрана «Градостроителя» поручена Росгвардии.

В среду, 5 февраля, запланирован совместный брифинг Анны Поповой и Александра Моора.

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