Рим, , 19:00 — REGNUM Ситуация с новым коронавирусом в Италии не содержит никаких поводов для паники, полагает премьер-министр страны Джузеппе Конте, такое заявление он сделал во вторник, 4 февраля.

Он также призвал всех политиков страны не нагнетать ситуацию и «посылать серьезные и спокойные сигналы» гражданам.

Ранее в Италии были зафиксированы два первых случая коронавируса — у туристов из КНР. Власти страны остановили авиасообщение с Китаем, усилили контроль на границе и интенсифицировали иные профилактические мероприятия.