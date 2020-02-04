Москва, , 18:53 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил продумать механизм передачи бесхозных водоемов на баланс организаций. Об этом он заявил по итогам круглого стола по вопросу сохранения прудов на северо-востоке столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На примере Северо-Восточного округа мы убедились в необходимости комплексного подхода к вопросам реабилитации прудов, в особенности расположенных на особо охраняемых природных территориях. Следует внедрить дополнительный общественный контроль, в том числе с участием муниципальных депутатов», — сказал Шапошников.

По мнению председателя Мосгордумы, жители столицы озабочены проблемой реабилитации прудов, многие из которых являются бесхозными. Именно по этой причине водоемы в черте города нередко находятся в неудовлетворительном состоянии, уверен парламентарий.

«На сегодняшний день нет механизма, позволяющего оперативно передавать пруды на баланс организаций, в обязанности которых входило бы их содержание. В самое ближайшее время предлагаю провести совместное заседание профильных комиссий, которые вместе с представителями органов исполнительной власти выработают алгоритм действий», — отметил Шапошников.

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