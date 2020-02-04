Новая Ляля, Свердловская область, , 18:49 — REGNUM В свердловской Новой Ляле бывший государственный служащий уволен с целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры, бывший сотрудник колонии №54, отставной майор внутренней службы устроился в ООО менеджером отдела сбыта. При этом выяснилось, что в период работы в системе ФСИН он участвовал в согласовании контрактов в том числе и с ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат».

Более того, экс-госслужащий не обращался в комиссию областного ГУФСИН за согласием на трудоустройство. Прокуратура внесла директору ООО представление, по итогам рассмотрения которого человек был уволен.