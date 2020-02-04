Ростов-на-Дону, , 18:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 4 февраля.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 5 по 9 февраля в областном центре пройдёт дождь. Ветер при этом усилится до 17 метров в секунду.

В связи с тем, что ночью и утром на дорогах возможен гололёд, автовладельцев просят ограничить выезд на личном транспорте, находясь за рулём, строго соблюдать скоростной режим. Пешеходам спасатели рекомендуют одеваться по погоде. Чтобы избежать травм, подготовить обувь к гололёду.