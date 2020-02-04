Череповец, Вологодская область, , 18:29 — REGNUM Президент Владимир Путин провел еще одну, незапланированную, встречу с череповчанами — кортеж президента остановился на одной из улиц, где собралась толпа местных жителей, приветствовавших президента.

На опубликованном в сети видео Путин выходит из автомобиля и направляется к людям, жмет всем желающим руки и покидает стихийное место встречи с народом. Из толпы слышится: «Как ваше здоровье?», «Подойдите к нам!».

«Замерзнете же!», — сказал президент и покинул место стихийной встречи с народом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин находится с рабочим визитом в Череповце. Глава государства обсудил с общественностью вопросы развития науки и образования, посетил центр боевых искусств и химико-технологический колледж. Кроме того, президент обсудил с губернатором вопросы социально-экономического развития.