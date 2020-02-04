Москва, 4 февраля 2020, 18:21 — REGNUM Предложенные поправки по изменению количества судей, порядка их назначения и закрепления ряда определений, разработанные подгруппой «Судебная власть и прокуратура», — это поправки высокого уровня с точки зрения идеологии и юридической техники, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Так, модератор группы «Судебная власть и прокуратура», президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин представил в ходе заседания разработанные в подгруппе формулировки. Так, он предложил формулировку по сокращению количества судей конституционного суда с 19 до 11 судей.
Ещё одно дополнение указывает на то, что Конституционный суд разрешает дела о соответствии конституции не только федеральных законов, но и федеральных конституционных законов. Кроме того, расширяется часть четвёртая статьи 125, где дополнительно указывается, что Конституционный суд проверяет по запросам судов жалобы о нарушении конституционных прав и свобод граждан, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Поправки в статью 126 также касаются полномочий Верховного суда России. В частности, отмечается, что Верховный суд осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Кроме того, в поправке предлагается дать развёрнутое определение, что прокуратура РФ — единая централизованная система органов, осуществляющая надзор за исполнением законов, а также изменить порядок назначения генпрокурора и его заместителей президентом после консультации с Советом Федерации.
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