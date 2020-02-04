Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM Вероятный убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге пройдёт психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает глава первого отдела по расследованию особо важных дел свердловского управления СКР Сергей Мальцев, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

По его словам, сейчас анализируются электронные носители информации, изъятые у обвиняемого. Это примерно 12 терабайтов. Также назначена судебная психиатрическая экспертиза в стационаре. Предстоит выяснить вменяемость фигуранта и найти ответы на некоторые другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный и арестованный в конце 2019 года инженер обвиняется в убийстве, совершённом в августе 2018 года. Тогда неизвестный расстрелял на склоне горы Уктус двух девушек. Обе они погибли.

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