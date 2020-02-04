Липецк, , 17:54 — REGNUM В Липецке суд вынес приговоры 10 подросткам от 16 до 18 лет, которые ради забавы угоняли, поджигали и разбирали автомобили. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На суде они признались почти в десяти преступлениях, которые совершили, по их словам, ради развлечения. Часть разобранных автомобилей они сдали на металлолом или продали на запчасти. Родители подсудимых добровольно погасили причинённый пострадавшим материальный ущерб.

Подростки к уголовной ответственности ранее не привлекались, но уже совершали административные правонарушения. Трое получили условные сроки — от года до 2,3 года — с испытательными сроками. Двоих на год поместят в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Двоим назначены штрафы по 15 тысяч рублей, ещё один был приговорён к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.