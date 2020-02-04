Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM В Екатеринбурге продлён срок ареста гражданина, который обвиняется в убийстве двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного управления СКР.

На продлении меры пресечения настояли следователи. Заседание суда прошло 4 февраля. Арест продлён включительно до 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, две девушки были расстреляны неизвестным в августе 2018 года на склоне горы Уктус. Одна из них скончалась на месте, а вторая позднее умерла в больнице.

Силовики больше года не могли найти преступника. О его поимке они отчитались лишь после того, как глава СКР Александр Бастрыкин отвёл им для этого срок. При этом задержание и фигура обвиняемого вызвали у общественности вопросы.