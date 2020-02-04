Москва, , 18:28 — REGNUM Авторы известного Telegram-канала «Футляр от виолончели» были задержаны сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ в Москве. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников, 27 января сотрудники ФСБ пришли домой к жителю Москвы Александру Гусову и к его коллеге. Сотрудников более всего интересовала сим-карта, на которую был зарегистрирован Telegram-канал «Футляр от виолончели».

Во время обыска сим-карта была найдена и изъята, после чего Гусова задержали, опросили и отпустили на свободу. По предварительным данным, Гусовым и его коллегами сотрудники ФСБ, якобы, заинтересовались после того, как на них пожаловался некий высокопоставленный чиновник. Доступа к Telegram-каналу сейчас ни у кого из его авторов и создателей нет.

Всё мероприятие, якобы, не оформлялось документально, так как провдилось в качестве профилактических мер. Сам Гусов при этом отрицает своё участие в этой истории и утверждает, что вообще не в курсе произошедшего.

Напомним, специализацией Telegram-канала «Футляр от виолончели» было освещение громких тем, связанных с российскими чиновниками. Канал отличался своеобразной манерой подачи информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook