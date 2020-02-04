Тюмень, , 17:42 — REGNUM В Тюменской области идёт активная работа над организацией зоны карантина в реабилитационном центре «Градостроитель». Под Тюменью поместят граждан России и нескольких иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, сообщает 72.ru.

В «Градостроитель» везут специалистов автобусами со всей области, выгружается медицинское оборудование. Два борта Ил-76 из Китая, как ожидается, прибудут в Россию в ночь на 5 февраля.

В тюменский центр везут 147 человек. Среди них есть иностранцы: 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, по одному из Украины и Армении.

Напомним, на сегодня в России зарегистрировано два заболевших новым коронавирусом — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба они являются гражданами Китайской Народной Республики.

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