Белёв, Тульская область, , 17:25 — REGNUM Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь открыт в Белёве Тульской области после проведения реставрации. 4 февраля состоялось Великое освящение соборного храма, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Сегодня же храм открыл двери для прихожан.

Праздничную литургию совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим возглавил крестный ход с водокраплением. На праздничном богослужении присутствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«В этом году вся область празднует важную дату — 500-летие Тульского кремля. Мы серьезно готовимся к этому событию, восстанавливаем наши культурно-исторические памятники, духовные объекты. Особую роль для нас играют монастыри Белевского района. Свято-Введенский мужской монастырь — одна из главных православных святынь для всего нашего региона. Было важно восстановить главный храм в его первоначальном виде, благоустроить купель и святой источник», — отметила Ольга Гремякова.

Вице-премьер тульского правительства также напомнила, что поручение привести в порядок старинный храм дал в 2019 году губернатор Алексей Дюмин, внебюджетные средства на работы были привлечены при участии главы региона.

В рамках реставрации восстановили части цоколя и фигурные элементы стен — для этого специалисты использовали уникальный белый камень. Также отремонтирована кровля храма, установлены купола, внутри здания установлена винтовая лестница на хоры. На территории монастыря уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения, смонтированы новые опоры освещения. Отремонтированы купель, часовня, установлены ротонды над источником и колодцем. Также благоустроили территорию у 600-летнего дума — именно под ним, по преданию, Макарий Жабынский спас раненого недруга.

Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь в этом году отмечает свое 435-летие. Реставрационные работы проводились в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.