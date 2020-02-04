Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM В Петербурге объявлены имена восьми победителей этапа конкурса по благоустройству территории будущего арт-парка «Тучков буян», который появится на месте отмененного «судебного квартала» на Ватном острове в центре Петербурга. Об этом сообщает 4 февраля телеканал «Санкт-Петербург».

Конкурсная комиссия отобрала работы восьми архитектурных бюро, среди которых есть и известный творческий коллектив петербургского архитектора Никиты Явейна, которые к следующему этапу конкурса должны будут разработать свои проекты архитектурного, ландшафтного и градостроительного осмысления территории.

В финал попали архитектурное бюро «Студия 44», молодое архитектурное бюро «Хвоя» и шесть зарубежных претендентов: JV VOGT + HERZOG DE MEURON (Швейцария), Michel Desvigne Paysagiste (Франция), Agence Ter (Франция), Bjarke Ingels Group (США), Kengo Kuma and Associates (Япония), Praxis Landscape and Urban Design (Франция).

Для их отбора всего экспертам пришлось оценить 229 портфолио из пятидесяти стран мира.

17 февраля конкурсанты приедут в Петербург, чтобы на месте познакомиться с территорией будущего арт-парка. Организаторы конкурса расскажут финалистам, что ждут от этой территории жители города.

Проектная работа завершится в мае. А саму концепцию «Тучкова буяна» представят во время Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Напомним, «Тучков буян» появится на набережной Малой Невы, где ранее предполагалось построить «судебный квартал» — комплекс зданий для Верховного суда РФ, который переедет в Петербург, а также жильё для судей. Ранее большинство петербуржцев путем интернет-голосования предпочли Тучков буян как название для нового парка, который расположится на этой территории.

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