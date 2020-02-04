Курск, , 17:17 — REGNUM В Курской области мониторинг цен на медицинские защитные маски в аптеках региона завершится 5 февраля. Об этом сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за ажиотажа вокруг коронавируса маски в аптеках подорожали до 35 рублей. Однако, по словам Хмелевской, такое повышение пока выявили только в одной аптеке. В других маска стоит от пяти до 15 рублей.

«Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе пресекать попытки завышения цен на защитные маски, а Росздравнадзору проводить мониторинг цен. Росздравнадзор по Курской области уже ведет эту работу, территориальный орган взаимодействует и с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. Мы будем работать с поставщиками и производителями, чтобы понять причину повышения цен в аптечных сетях», — рассказала замгубернатора.

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