Москва, , 17:15 — REGNUM В первые дни февраля наблюдается огромный рост спроса на медицинские маски в России. Об этом 4 февраля сообщил интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» по итогам анализа данных.

В частности, в первые три дня февраля 2020 года спрос на маски в целом по России вырос в 16,6 раз по сравнению с продажами в течение всего февраля 2019 года. В 3,8 раза выросло и число объявлений в сравнении с полным февралём 2019 года.

Наибольшую тревогу, судя по продажам, эпидемия коронавируса вызвала в Москве и Санкт-Петербурге. На эти два города пришлось 55% и 20% от общероссийского спроса на медицинские маски соответственно. В Москве доля объявлений от общероссийского числа о продаже масок составила 22%, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Средняя стоимость пакета масок по стране в феврале 2020 года снизилась на четверть и составила в среднем 300 рублей, что примерно на 100 рублей меньше уровня февраля 2019 года.

При этом средняя стоимость масок в Москве несколько меньше среднероссийского уровня — 290 рублей. В Санкт-Петербурге их стоимость ещё меньше — примерно на уровне 220 рублей.