Москва, , 17:17 — REGNUM Пруды на востоке столицы не исчезли. Об этом 4 февраля заявил заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе круглого стола прозвучала информация, что на востоке Москвы не осталось прудов. Однако Яворский подобное заявление опроверг, отметив, что водоёмы по-прежнему существуют.

«По нашим данным, пруды там не исчезли, они там есть. Всё функционирует, работает. Рыба живёт, всё плодиться и размножается», — заявил Яворский.

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