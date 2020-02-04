Петрозаводск, , 17:17 — REGNUM Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения Республики Карелия выше эпидемического порога на 23%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. В больнице Петрозаводска остается студент из Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию.

За прошлую неделю в целом по Карелии было зарегистрировано 6503 случая заболевания. В столице республики, Петрозаводске, за неделю зарегистрирован 3101 случай ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 14%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыта средняя школа №27 в Петрозаводске, 18 классов еще пяти школах города, а также 15 классов в шести школах в других районах республики. Также закрыты на карантин две группы в детсадах.

«При обследовании больных ОРВИ за прошедшую неделю выделен 1 вирус гриппа А (H1N1)09 (у не привитого против гриппа) и прочие респираторные вирусы (RS-вирус, риновирусы, бокавирус)», — уточнили в надзорном ведомстве.

Что же касается ситуации вокруг коронавируса, то результаты анализов студента из КНР, которого госпитализировали в Петрозаводске с подозрением на вирус, пока не готовы.

Как сообщили изданию «Карелинформ» в региональном Минздраве, сейчас больной чувствует себя хорошо, температуры у него нет. Но выписывать молодого человека не спешат, пока нет результатов анализов, которые должны сделать в Петербурге.

Тем временем региональные власти сообщают, что в Карелии обеспечена готовность медучреждений к оказанию помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию

Министерством здравоохранения Республики Карелия принимаются меры для обеспечения готовности медицинских организаций к оказанию помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию и при выявлении этой опасной инфекции.

«В Республиканской инфекционной больнице имеются боксы, которые могут быть задействованы для госпитализации лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию с целью их изоляции, уточнения диагноза и лечения. Для работы с «подозрительными» пациентами есть все необходимые средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Карелии.

Реанимация больницы готово для приема и работы с тяжелыми пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, там есть аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса.

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