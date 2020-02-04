Челябинск, , 17:02 — REGNUM В Челябинске все школы закрыли на карантин. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение было принято на заседании городского оперативного штаба. С 5 февраля и до особого распоряжения не будут учиться дети, обучающиеся в муниципальных, частных образовательных учреждениях, а также во всех учреждениях дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог. Больше всего заболевших в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ