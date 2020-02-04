Москва, , 16:59 — REGNUM Более трети российских путешественников пересмотрели свои планы на отпуск в связи новостей о коронавирусе. Об этом 4 февраля сообщил сервис путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.

В частности, 22% респондентов, оказавшись в подвешенном состоянии, решили отложить покупку билетов за границу в принципе. 8% опрошенных передумали ехать в Таиланд или другие страны Азии, а у 6% путешественников сорвались планы с поездкой в Китай.

Соответственно, 64% опрошенных сказали, что коронавирус их отпускные планы никак не изменил.

В то же время доля проданных через сервис авиабилетов в Китай в январе упала на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019, а возвраты авиабилетов в Поднебесную выросли примерно в два с половиной раза — с 9% до 32%.

В среднем по зарубежным направлениям доля возвратов уменьшилась на 30% — с 6% до 4%.