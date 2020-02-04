Магас, , 17:00 — REGNUM Руководитель государственного унитарного предприятия «Ингушавтотранс» стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в том, что не погасил большую задолженность по налогам при наличии средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по Ингушетии.

Следствие полагает, что с конца марта 2016 года по конец декабря 2017 года подозреваемый скрыл более 46,6 млн, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«Подозреваемый направил денежные средства на нужды предприятия, расходные операции по которым относятся к расходам более поздней очереди по отношению к уплате налогов и сборов», — пояснили в СК.

В отношении директора предприятия возбудили дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере». Расследование дела продолжается.