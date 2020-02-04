Москва, 4 февраля 2020, 16:59 — REGNUM Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба ведомства.
«На горячую линию службы
Напомним, на минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку после получения обращений о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне ситуации с коронавирусом.
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