Москва, , 16:59 — REGNUM Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба ведомства.

«На горячую линию службы 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях», — говорится в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку после получения обращений о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты на фоне ситуации с коронавирусом.

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