Владимир, , 16:55 — REGNUM Жители Судогодского района Владимирской области 8 февраля проведут митинг против строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новогород — Казань, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на инициативную группу.

Местные жители протестуют против прохождения федеральной трассы между поймой реки Клязьмы и городом Радужным. Активисты просят администрации района и региона не согласовывать предложенные проекты трассировки без обсуждения с населением.

При этом ранее власти Владимирской области пообещали учесть интересы местных жителей при проектировке трассы. Этим вопрос занимается специальная рабочая группа. Предложено пять вариантов трассировки, последний из которых не затрагивает ни населённые пункты, ни охраняемые природные зоны — он пока находится на рассмотрении.