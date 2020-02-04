Москва, , 16:52 — REGNUM В Госдуме обеспокоены эпидемиологической обстановкой на оптовых рыках в связи с распространением коронавируса.

«Вызывает опасения и эпидситуация на многочисленных оптовых рынках, где работает огромное число жителей из Китая и куда каждый день приезжают фуры с товаром и пассажирские автобусы», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы с участием представителей Роспотребнадзора и Минздрава парламентарии предлагали активизировать работу по иммунизации населения России.

Так, в Москве, много продавцов из Китая работают на рынке «Садовод».

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