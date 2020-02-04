Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Координатора согласованного митинга в защиту СКК «Петербургский» оштрафовали на 500 рублей из-за надписи на заборе. О назначении штрафа гражданской активистке сообщает 4 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

СКК «Петербургский» после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в пятницу, 31 января во время демонтажа крыши и конструкции комплекса произошло масштабное обрушение здания, под завалами оказался 29-летний рабочий, который погиб. В воскресенье, 2 февраля у стен обрушившегося СКК «Петербургский» прошёл согласованный митинг неравнодушных горожан в память об этом утраченном сооружении и трагически погибшем рабочем.

Координатор митинга Лариса Лопаткина была задержана в тот же день около 10 утра, еще до митинга, сотрудниками правоохранительных органов. Ей вменялось неповиновение законным требованиям полиции. В тот день на строительном заборе, окружающем территорию СКК, появилась надпись, обвинявшая инициаторов и исполнителей сноса СКК.

Полиция была готова отпустить женщину под обязательство о явке, однако та отказалась, поскольку не хотела оставлять полицейским свой номер телефона. В результате сутки Лопаткина провела в отделе полиции, а во вторник Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении ее к административной ответственности.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Напомним, по факту гибели человека при обрушении СКК «Петербургский» органами СКР возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует лично Александр Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 5 февраля, в Карелии похоронят погибшего рабочего-сварщика Матвея Кучерова.

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