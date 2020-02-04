Челябинск, , 16:48 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска идёт проверка по факту крупной коммунальной аварии, которая оставила жителей Паркового микрорайона без отопления и горячей воды. Проверочные мероприятия начались после публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уже известно, что авария произошла 4 февраля у дома №13 на улице Лобырина. Прорвало трубу диаметром 400 мм. Причиной стала коррозия.

Сейчас устанавливаются лица, виновные в ЧП. Также рассматривается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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